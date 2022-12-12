Блинова (Огородникова) Наталия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1911
Дата смерти21.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911
Рождение ребёнка
14.01.1934
Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1935
Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.08.1945
Рождение ребёнка
13.06.1948
Рождение ребёнка
09.08.1950
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1984