Блинова (Огородникова) Наталия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Огородникова) Наталия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1911

Дата смерти

21.04.1984

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1934 г.р.
После 1935 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1911

Отец: Огородников Дмитрий Степанович

Мать: Огородникова Мария Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Блинов Василий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
После 1935

Сын: Блинов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Пётр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Пётр Григорьевич

Смерть
21.04.1984
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