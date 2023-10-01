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Рожков Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Рожков Петр Иосифович

Мать ребёнка: Рожкова Марья Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Рожкова) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Рожкова Марья Андреевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Рожков Никифор Иосифович

Мать ребёнка: Рожкова Марья Андреевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Упоминание
18.03.1858 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 33 года. Жил с семьей в хозяйстве брата Стефана
Смерть
Неизвестно

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