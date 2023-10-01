Рожков Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Рожкова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Рожкова) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Рожкова Марья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Рожкова Марья Андреевна
Упоминание
18.03.1858 ст.
в ревизии 1858 с. Ветрено - возраст 33 года. Жил с семьей в хозяйстве брата Стефана
Смерть
Неизвестно