Большакова Любовь Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Любовь Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1957

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1957

Отец: Большаков Виталий Николаевич

Мать: Большакова Нина

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