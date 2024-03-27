Валиев Габделгалим
Место рожденияд.Байряка РТ
Дата рождения1898
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валиева Фарида
Рождение ребёнка
21.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валиева Фарида
Смерть
1957
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно