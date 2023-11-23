Прасковья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Николаев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семен Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Николаев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Николаев
Иван Стефанович (1770 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анисья Матвеевна (1773-?). О детях его данных ... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Сын: Федор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Николаев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Николаев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василиск Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Николаев
Василиск Стефанович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Чурилова Любимского уезда. Жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Николаев
Смерть
Неизвестно