Прасковья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Николаев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Семен Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Николаев

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Николаев

Иван Стефанович (1770 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анисья Матвеевна (1773-?). О детях его данных ... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Федор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Николаев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Николаев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василиск Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Николаев

Василиск Стефанович (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Стефана Николаевича. В 1795 году определен в пономаря к церкви села Чурилова Любимского уезда. Жена ег... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Николаев

Смерть
Неизвестно

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