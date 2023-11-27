Титов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1980
Дочь: Кочурина Алла
Мать ребёнка: Титова Валентина
Рождение ребёнка
24.10.1995
Дочь: Алесандра
Мать ребёнка: Титова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурина Елена
Мать ребёнка: Титова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Валентина