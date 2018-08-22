Засоркина (Васильева) Наталия
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения22.08.1865
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1865
Отец: Васильев Андрей
Мать: Васильева Анна
Россия, г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Засоркин Петр
Рождение ребёнка
03.07.1884
Сын: Засоркин Сергей
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Rosenthal (Zasorkina) Olga
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
05.03.1889
Сын: Засоркин Василий
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
16.03.1890
Сын: Засоркин Алексей
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Засоркина) Анастасия
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Засоркин Михаил
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.11.1896
Сын: Засоркин Михаил
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Россия, Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Засоркина) Олимпиада
Отец ребёнка: Засоркин Петр
Рождение ребёнка
1903
Сын: Засоркин Павел
Отец ребёнка: Засоркин Петр
г. Калуга
Смерть
1929