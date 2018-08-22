Засоркина (Васильева) Наталия 22.08.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Засоркина (Васильева) Наталия

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

22.08.1865

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1865

Отец: Васильев Андрей

Мать: Васильева Анна

Россия, г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засоркин Петр

Рождение ребёнка
03.07.1884

Сын: Засоркин Сергей

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Rosenthal (Zasorkina) Olga

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
05.03.1889

Сын: Засоркин Василий

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Засоркин Алексей

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Засоркина) Анастасия

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Засоркин Михаил

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.11.1896

Сын: Засоркин Михаил

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Россия, Московская область, г. Коломна
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Засоркина) Олимпиада

Отец ребёнка: Засоркин Петр

Рождение ребёнка
1903

Сын: Засоркин Павел

Отец ребёнка: Засоркин Петр

г. Калуга
Смерть
1929

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