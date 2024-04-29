Серов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно