Серов Петр Григорьевич 27.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Петр Григорьевич

Серов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1925

Отец: Брик Григорий Андреевич

Мать: Брик (Муленко) Евгения Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.