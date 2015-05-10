Нагорная (Сёмина) Валентина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорная (Сёмина) Валентина Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1940

Дата смерти

10.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1940

Отец: Сёмин Никанор

Мать: Иванова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
22.05.1962

Дочь: Кисиль Елена Владимировна

Отец ребёнка: Нагорный Владимир Ильич

Москва
Рождение ребёнка
16.04.1968

Сын: Нагорный Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Нагорный Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорный Владимир Ильич

Смерть
10.05.2015
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