Нагорная (Сёмина) Валентина Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1940
Дата смерти10.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1940
Отец: Сёмин Никанор
Мать: Иванова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
22.05.1962
Дочь: Кисиль Елена Владимировна
Отец ребёнка: Нагорный Владимир Ильич
Москва
Рождение ребёнка
16.04.1968
Сын: Нагорный Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Нагорный Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.2015