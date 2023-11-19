Лёвин Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвин Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеевна Елена Ивановна

Мать ребёнка: Лёвина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мысова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Лёвина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зязина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лёвина Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно

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