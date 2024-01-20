Юрченко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Афанасенко Александра Ананьевна

Отец ребёнка: Юрченко Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Коржова Евдокия Ананьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Коржова Евдокия Ананьевна

Отец ребёнка: не указан

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