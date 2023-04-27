Непомнящих Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: Шатова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Шатова Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Прасковья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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