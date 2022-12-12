Гриднева Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриднева Лидия Андреевна

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Место рождения

Уткино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Уткино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
28.04.2017
Подольск, Подольск, Московская область
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