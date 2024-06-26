Анна Емельяновна
Место рожденияДеревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Емельян Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Емелин Егор Солдат Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Рождение ребёнка
1843
Сын: Емелин Евдоким Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Никитин
Смерть
Неизвестно