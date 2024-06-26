Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Емельяновна

Место рождения

Деревня Есино Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Емельян Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Емелин Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Рождение ребёнка
1832

Сын: Емелин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Рождение ребёнка
1834

Сын: Емелин Егор Солдат Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Рождение ребёнка
1843

Сын: Емелин Евдоким Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Никитин

Смерть
Неизвестно

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