Пестова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

01.07.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пестов Иван Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Пестов(барышников) Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пестов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пестов Василий Иванович

Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович

Село Селитьба
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович

Смерть
01.07.1946
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