Пестова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти01.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пестов Иван Иванович
Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Пестов(барышников) Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович
Село Селитьба
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестов Иван Михайлович
Смерть
01.07.1946