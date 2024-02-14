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Быков Михаил Михайлович

Место рождения

Читинская обл., Красночикойский р-н, с. Барахоево

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Борис

Мать ребёнка: Быков (Барзда) Ода

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быков (Барзда) Ода

Военная награда
Неизвестно
Быков Михаил Михайлович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Читинская обл., Красночикойский р-н, с. Барахоево Наименование награды Орден Отечест... Показать все
Смерть
Неизвестно

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