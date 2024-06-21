Кретова Феодосия Михеевна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кретова Феодосия Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Кретов Никифор

Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: (Кретова) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Кретов Никифор

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кретова) Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Кретов Никифор

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Кретова) Анастасия

Отец ребёнка: Кретов Никифор

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кретов Леонид Никифорович

Отец ребёнка: Кретов Никифор

Бракосочетание
10.10.1981

Муж: Кретов Никифор

Смерть
1981

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