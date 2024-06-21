Кретова Феодосия Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Кретов Никифор
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: (Кретова) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Кретов Никифор
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кретова) Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Кретов Никифор
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Кретова) Анастасия
Отец ребёнка: Кретов Никифор
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кретов Леонид Никифорович
Отец ребёнка: Кретов Никифор
Бракосочетание
10.10.1981
Муж: Кретов Никифор
Смерть
1981