Баулин Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1945
Дата смерти02.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951 по 2002
г. Даугавпилс, Латвия
Смерть
02.06.2002
г. Даугавпилс, Латвия