Баулин Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баулин Леонид Николаевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

25.05.1945

Дата смерти

02.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1951 по 2002
г. Даугавпилс, Латвия
Смерть
02.06.2002
г. Даугавпилс, Латвия
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