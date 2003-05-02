Осокина (Караштина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1927
Дата смерти02.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осокин Константин Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1953
Сын: Осокин Фёдор Константинович
Отец ребёнка: Осокин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область