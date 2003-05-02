Осокина (Караштина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Караштина) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1927

Дата смерти

02.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1927

Отец: Караштин Александр Иванович

Мать: Караштина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осокин Константин Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1953

Сын: Осокин Фёдор Константинович

Отец ребёнка: Осокин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Константин Иванович

Смерть
02.05.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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