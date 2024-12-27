Муратова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Муратов Хасян Ахмеджанович
Отец ребёнка: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)
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Рождение ребёнка
01.11.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)
Смерть
Неизвестно