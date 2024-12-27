Муратова Хадича Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муратова Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ОИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)

Рождение ребёнка
1892

Сын: Муратов Хасян Ахмеджанович

Отец ребёнка: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)

Айкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)

Айкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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Рождение ребёнка
01.11.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муратов Ахмеджан Сейфуллин (?)

Смерть
Неизвестно

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