Старостина (Филистеева) Валентина Арнольдовна
Место рождения
Дата рождения26.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Константин Игоревич
Отец ребёнка: Старостин Игорь Гурьевич
Место жительства
1970
Образование
С 1972 по 1979
Средняя школа #2
Место жительства
1979
Образование
С 1979 по 1982
Средняя школа #1 Средняя школа #2
Вступление в партию
25.01.1979
Образование
С 1982 по 1984
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Техническое училище #7 (геологов)
Бракосочетание
21.03.1986
Рождение ребёнка
14.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старостин Игорь Гурьевич
Место жительства
?.08.1992
Курск, город Курск, Курская область