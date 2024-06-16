Старостина (Филистеева) Валентина Арнольдовна 26.01.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старостина (Филистеева) Валентина Арнольдовна

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Место рождения

Надцы, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

26.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1965

Отец: Филистеев Арнольд Георгиевич

Мать: Филистеева (Лутчер) Лидия Яковлевна

Надцы, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Константин Игоревич

Отец ребёнка: Старостин Игорь Гурьевич

Место жительства
1970
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Образование
С 1972 по 1979
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Средняя школа #2
Место жительства
1979
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Образование
С 1979 по 1982
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Средняя школа #1 Средняя школа #2
Вступление в партию
25.01.1979
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Образование
С 1982 по 1984
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Техническое училище #7 (геологов)
Бракосочетание
21.03.1986

Муж: Старостин Игорь Гурьевич

Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
14.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старостин Игорь Гурьевич

Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Место жительства
?.08.1992
Курск, город Курск, Курская область

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