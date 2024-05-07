Анатолий Иванович Фонарев 08.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий Иванович Фонарев

Анатолий Иванович Фонарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1935

Дата смерти

?.06.1971

Пол

Мужской

Отец

После 1915 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1935

Отец: Иван Ефимович Фонарёв

Мать: (Анна Тимофеевна) Фонарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.