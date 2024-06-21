Яковлева (Сашина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Сашина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сашин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Вера Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Петр Андреевич

Старое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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