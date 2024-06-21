Яковлева (Сашина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сашин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Вера Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1954
Старое Максимкино, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1956
Смерть
Неизвестно