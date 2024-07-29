Волосухина (Ситникова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1992
Дочь: Фирсова (Волосухина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Волосухин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.07.2000
Сын: Волосухин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Волосухин Николай Николаевич