Волосухина (Ситникова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосухина (Ситникова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волосухин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1992

Дочь: Фирсова (Волосухина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Волосухин Николай Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.07.2000

Сын: Волосухин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Волосухин Николай Николаевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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