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Клевакин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Клевакин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Клевакин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Клевакин Прохор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Клевакин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клевакин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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