Клевакин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Клевакин Алексей
Рождение ребёнка
1868
Сын: Клевакин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Клевакин Прохор Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Клевакин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клевакин Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно