Киселева (Цыбезова) Агафия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Цыбезова) Агафия Николаевна

Киселева (Цыбезова) Агафия Николаевна

avatar

Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.02.1904

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1904

Отец: Цыбезов Николай Кириллов

Мать: Мария Петрова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
03.02.1904
Godparents:с. Меньшие Можары Федот Петров Кащеев и солдатка Анастасия Кириллова Кащеева
Рождение ребёнка
01.02.1924

Сын: Киселев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1926

Дочь: Сидорова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Киселев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1929

Сын: Киселев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1930

Сын: Киселев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Киселев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 04.12.1940

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1947

Сын: Киселев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Орлиновское сельское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close