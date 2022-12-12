Киселева (Цыбезова) Агафия Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1904
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
02.02.1904
Отец: Цыбезов Николай Кириллов
Мать: Мария Петрова
Крещение
03.02.1904
Godparents:с. Меньшие Можары Федот Петров Кащеев и солдатка Анастасия Кириллова Кащеева
Рождение ребёнка
01.02.1924
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1926
Дочь: Сидорова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Киселев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1929
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1930
Сын: Киселев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Киселев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 04.12.1940
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1947
Сын: Киселев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Киселев Яков Васильевич
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Орлиновское сельское кладбище