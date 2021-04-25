Морозова (Толстова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1952
Дата смерти25.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1974
Сын: Морозов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Морозов Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
13.03.1978
Сын: Морозов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Морозов Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2021