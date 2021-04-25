Морозова (Толстова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Толстова) Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1952

Дата смерти

25.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1974

Сын: Морозов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Морозов Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
13.03.1978

Сын: Морозов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Морозов Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Владимир Григорьевич

Смерть
25.04.2021
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