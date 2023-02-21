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Кузьмина Мария Афанасьевна

Место рождения

Орловская область, Минов луг

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область, Минов луг
Бракосочетание
28.10.1891

Муж: Кузьмин Александр Денисович

Орловская область, Спасское
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузьмин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Герасим Александрович

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Денисович

Смерть
Неизвестно
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