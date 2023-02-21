Кузьмина Мария Афанасьевна
Место рожденияОрловская область, Минов луг
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1891
Орловская область, Спасское
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кузьмин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Герасим Александрович
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Денисович
Смерть
Неизвестно