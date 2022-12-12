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Шандро Валерий

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Место рождения

Александровка, бейский район

Дата рождения

27.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, бейский район
Бракосочетание
Около 1979

Жена: Шандро Лариса Владимировна

Новониколаевка, бейский район
Рождение ребёнка
10.04.1981

Сын: Шандро Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Шандро Лариса Владимировна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.09.1984

Дочь: Шандро Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Шандро Лариса Владимировна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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