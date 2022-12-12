Шандро Валерий
Место рожденияАлександровка, бейский район
Дата рождения27.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Александровка, бейский район
Бракосочетание
Около 1979
Новониколаевка, бейский район
Рождение ребёнка
10.04.1981
Мать ребёнка: Шандро Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
01.09.1984
Дочь: Шандро Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Шандро Лариса Владимировна
Место жительства
Неизвестно