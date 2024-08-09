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Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна

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Место рождения

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Трошкин Иван Филиппович

Мать: Трошкина Надежда Фёдоровна

Старая Березовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Маслова Льгита Владимировна

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
17.12.1937

Сын: Маслов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
18.10.1941

Дочь: Матвиенко (Маслова) Льгита Владимировна

Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич

Смерть
18.03.1983

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