Маслова (Трошкина) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти18.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Маслова Льгита Владимировна
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
17.12.1937
Сын: Маслов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.1941
Дочь: Матвиенко (Маслова) Льгита Владимировна
Отец ребёнка: Маслов Владимир Алексеевич
Смерть
18.03.1983