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Конторин Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1954

Дата смерти

28.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конторин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Конторина) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Смерть
28.10.2006

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