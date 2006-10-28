Конторин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1954
Дата смерти28.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конторин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Конторина) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Смерть
28.10.2006