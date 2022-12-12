Семенов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1939

Сын: Семенов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Костылева Фаина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Костылева Фаина Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Фаина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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