Захарова Марина Васильева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Васильев Павел Тимофеевич
Мать: Васильева Варвара
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно