Захарова Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Марина Васильева

Захарова Марина Васильева

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Васильев Павел Тимофеевич

Мать: Васильева Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: (приемыш) Иван Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (приемыш) Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close