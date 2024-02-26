(Кирпичева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кирпичев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кирпичева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Кирпичев Алексей Андреевич
Полоцк
Рождение ребёнка
26.09.1909
Дочь: Кирпичева Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Кирпичев Алексей Андреевич
Полоцк