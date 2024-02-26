(Кирпичева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирпичева) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кирпичев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кирпичева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Кирпичев Алексей Андреевич

Полоцк
Рождение ребёнка
26.09.1909

Дочь: Кирпичева Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Кирпичев Алексей Андреевич

Полоцк
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