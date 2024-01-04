Булынин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булынин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1904

Сын: Булынин Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Сёмкина Горушка, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булынин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булынин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булынина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

село Плоское, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булынин Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бронница, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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