Булынин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1904
Сын: Булынин Василий Андреевич
Сёмкина Горушка, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булынин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булынина Мария Андреевна
село Плоское, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бронница, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно