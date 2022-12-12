Загорский Иван Васильевич
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения22.01.1899
Дата смерти27.01.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1919 по 1920
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.01.1973