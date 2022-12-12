Загорский Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорский Иван Васильевич

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Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

22.01.1899

Дата смерти

27.01.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1919 по 1920
Ашхабад, Туркменистан
Место жительства
С 1938
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.01.1973
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