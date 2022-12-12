Гордеева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Евдокия

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонида Васильевна

Отец ребёнка: Гордеев Василий Селиверстович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Василий Селиверстович

Смерть
Неизвестно
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