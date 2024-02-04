Бакгоф Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: Бакгоф Сергей Иванович
Мать: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Бакгоф Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Бакгоф Мария Ивановна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
2023
Дочь: Бакгоф Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина