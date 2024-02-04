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Бакгоф Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Бакгоф Сергей Иванович

Мать: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Бакгоф Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Бакгоф Мария Ивановна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
2023

Дочь: Бакгоф Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина

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