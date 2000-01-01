Пономарева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1929

Сын: Пономарев Григорий Осипович

Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Осиповна

Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Осиповна

Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Анатолий Осипович

Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Василий Осипович

Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Осип Иосифович

Смерть
Неизвестно
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