Пономарева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1929
Сын: Пономарев Григорий Осипович
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Осиповна
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Осиповна
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Анатолий Осипович
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Василий Осипович
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно