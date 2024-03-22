Кондрашов Стефан Арсениевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1895
Бракосочетание
11.06.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сундукова Мария Стефанова
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван Стефанович
Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно