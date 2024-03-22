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Кондрашов Стефан Арсениевич

Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

09.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1895

Отец: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Мать: Кондрашова Евдокия Алексеевна

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
11.06.1918

Жена: Кондрашова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сундукова Мария Стефанова

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван Стефанович

Мать ребёнка: Кондрашова Анастасия Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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