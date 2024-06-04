Фалалеев Сенка (Семейка) Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеев Сенка (Семейка) Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

Между 1646 и 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Сын Вычегжанин Никита (Микитко) Фалелеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Фалалеев Яков (Якушко) Семенов (?)

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Фалалеев Логин (Логинко) Семенов (?)

Мать ребёнка: не указана

Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1646 и 1671
Стерховская, Слободской уезд, Вятская губерния

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