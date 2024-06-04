Фалалеев Сенка (Семейка) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиМежду 1646 и 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Сын Вычегжанин Никита (Микитко) Фалелеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Фалалеев Яков (Якушко) Семенов (?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Фалалеев Логин (Логинко) Семенов (?)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1646 и 1671