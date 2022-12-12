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Ванагелис Фома Кузьмич

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1888

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ванагелис Кузьма Васильевич

Мать: Ванагелис Степанида Филатовна

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич

Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ванагелис Василий Фомич

Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ванагелис Фёдор Фомич

Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ванагелис Денис Фомич

Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1957
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