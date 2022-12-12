Ванагелис Фома Кузьмич
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1888
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич
Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Ванагелис Мария Архиповна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1957