Литвинова Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1949
Рождение ребёнка
07.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно