Литвинова Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинова Антонина Алексеевна

Литвинова Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1949

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1949

Отец: Литвинов Алексей Иванович

Мать: Литвинова Варвара Иосифовна

Рождение ребёнка
07.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Алексей Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close