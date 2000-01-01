Широков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Широкова Иван
Мать: Широкова Анна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Широков Геннадий
Мать ребёнка: Широкова Мария
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Регина
Мать ребёнка: Широкова Мария
Рождение ребёнка
08.?.1939
Сын: Широков Аркадий
Мать ребёнка: Широкова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Мария
Смерть
Неизвестно