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Широков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широкова Иван

Мать: Широкова Анна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Широков Геннадий

Мать ребёнка: Широкова Мария

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Регина

Мать ребёнка: Широкова Мария

Рождение ребёнка
08.?.1939

Сын: Широков Аркадий

Мать ребёнка: Широкова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Мария

Смерть
Неизвестно
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