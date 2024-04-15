Елкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

1841 г.р.
1848 г.р.
1850 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Елкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Елкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович

Рождение ребёнка
?.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елкин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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