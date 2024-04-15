Елкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Елкин Петр Иванович
Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Елкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елкин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елкин Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно