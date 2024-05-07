Галкин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.2002
Дочь: Галкина Алина Андреевна
Мать ребёнка: Клещевая Мария Викторовна
Рождение ребёнка
20.04.2010
Дочь: Галкина Злата Андреевна
Мать ребёнка: Клещевая Мария Викторовна