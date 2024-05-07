Галкин Андрей Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Андрей Васильевич

Галкин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клещевая Мария Викторовна

Рождение ребёнка
21.04.2002

Дочь: Галкина Алина Андреевна

Мать ребёнка: Клещевая Мария Викторовна

Рождение ребёнка
20.04.2010

Дочь: Галкина Злата Андреевна

Мать ребёнка: Клещевая Мария Викторовна

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