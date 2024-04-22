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Грязнов Николай Федорович

Место рождения

Кундран, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.07.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951

Отец: Грязнов Федор

Мать: не указана

Кундран, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.01.1974

Дочь: Семьянова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Евгеньевна

Павлоградка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Евгеньевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Татьяна Евгеньевна

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