Грязнов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения26.07.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951
Отец: Грязнов Федор
Рождение ребёнка
11.01.1974
Дочь: Семьянова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Евгеньевна
Павлоградка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Евгеньевна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно