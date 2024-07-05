Karnovsky Efraiim Fishel Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиKarnovsky Efraiim Fishel

Karnovsky Efraiim Fishel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Olkin Karnovsky Sara

Рождение ребёнка
1903

Сын: Karnovsky Lolek Eliezer

Отец ребёнка: Olkin Karnovsky Sara

Рождение ребёнка
13.04.1908

Сын: Karni Bolek

Отец ребёнка: Olkin Karnovsky Sara

Мы используем куки для улучшения работы сайта.