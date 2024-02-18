Бочковая Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочковая Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочковой Олег Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочковой Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
22.12.1995

Дочь: Крапивина Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

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