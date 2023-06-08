Опаляющая Арамина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Веилин
Мать: Опаляющая Пхема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Кассиан
Отец ребёнка: Смит Амрен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Джаспер
Отец ребёнка: Смит Амрен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Талия
Отец ребёнка: Смит Амрен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Рейна
Отец ребёнка: Смит Амрен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Калиста
Отец ребёнка: Смит Амрен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Амрен
Смерть
Неизвестно